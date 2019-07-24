https://static.news.ru/photo/67339e34-adfe-11e9-88bd-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Anke Waelischmiller/SVEN SIMON/Global Look Press

Бывший рефери Международной федерации футбола (ФИФА) Сергей Хусаинов поделился мнением о возможных ставках судей Российской премьер-лиги на матчи, которые они обслуживают.

Допускаю. Процесс, как говорится, идёт... И то, что букмекеры никак не вмешиваются, — нормально. Повторюсь, всех всё устраивает. Не только о России речь, — цитирует Хусаинова « Советский спорт ».

Бывший форвард английского футбольного клуба «Ливерпуль» Дэниел Старридж получил санкции в связи с нарушением правил о ставках на спорт, писал News.ru.