Бывший рефери Международной федерации футбола (ФИФА) Сергей Хусаинов поделился мнением о возможных ставках судей Российской премьер-лиги на матчи, которые они обслуживают.
Допускаю. Процесс, как говорится, идёт... И то, что букмекеры никак не вмешиваются, — нормально. Повторюсь, всех всё устраивает. Не только о России речь, — цитирует Хусаинова «
Советский спорт».
Бывший форвард английского футбольного клуба «Ливерпуль» Дэниел Старридж получил санкции в связи с нарушением правил о ставках на спорт, писал News.ru.