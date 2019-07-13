Сергей Хусаинов Фото: Артем Коротаев/ТАСС

Бывший рефери Международной федерации футбола (ФИФА) Сергей Хусаинов категорично высказался о судействе на матче первого тура чемпионата России «Спартак» — «Сочи».

Судья всё видел. Но чтобы принимать решения, которые влияют на результат не в пользу фаворита, нужно иметь характер и яйца, извините за выражение... Уверен, произойди аналогичный эпизод у других ворот, Москалев, я уверен на 500 процентов, поставил бы одиннадцатиметровый, — заявил Хусаинов «Советскому спорту», обсуждая ключевой момент матча.

Встреча завершилась со счётом 1:0.

Единственный мяч в этой игре на 94-й минуте забил Самюэль Жиго.

Благодаря этой победе «красно-белые» занимают второе место в турнирной таблице лиги.

Женская сборная России по футболу стала бронзовым призёром Всемирной универсиады в Неаполе, ранее писал News.ru.

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