Судья всё видел. Но чтобы принимать решения, которые влияют на результат не в пользу фаворита, нужно иметь характер и яйца, извините за выражение... Уверен, произойди аналогичный эпизод у других ворот, Москалев, я уверен на 500 процентов, поставил бы одиннадцатиметровый, — заявил Хусаинов « Советскому спорту », обсуждая ключевой момент матча.