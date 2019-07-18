https://static.news.ru/photo/cc19df8a-a975-11e9-8e3f-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Dmitry Golubovich/Russian Look/Global Look Press

Бюджет махачкалинского футбольного клуба «Анжи» на новый соревновательный сезон Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) составляет 22 млн рублей.

Бюджет у нас 22 млн рублей, сформирован он за счет средств президента клуба Османа Кадиева. Других спонсоров на сегодняшний день у нас нет, — заявил ТАСС представитель клуба Сергей Расулов.

Махачкалинский «Анжи» сыграет в новом сезоне Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ). Клуб подал документы для получения лицензии на право играть в первенстве ПФЛ, оплатил услуги лицензирования и подписал договор. Лицензии на участие в РПЛ и ФНЛ получили 34 клуба. «Анжи» в ней отказано из-за невыполнения обязательных критериев.

Покинувший Российскую премьер-лигу (РПЛ) «Анжи» не сможет рассчитывать на помощь из бюджета Дагестана. Команда, которой предстоит выступать во втором дивизионе, будет существовать на средства спонсоров, писал News.ru.