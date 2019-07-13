https://static.news.ru/photo/3a887e22-a561-11e9-96b3-fa163e074e61_1024.jpg Александр Анюков Фото: Mike Kireev/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Защитник Александр Анюков вернулся в футбольный клуб «Крылья Советов» на правах аренды, заявил начальник селекционного отдела «Крыльев Советов» Геннадий Голубин.

У него был контракт с «Зенитом» как у играющего тренера, поэтому он перешёл на условиях аренды, — рассказал менеджер.

Голубин отметил, что возвращение футболиста — радостная новость для всей Самары. Он уже находится в расположении команды, готовится к игре с ЦСКА и теоретически может принять участие в матче, информирует ФАН .

Один из многолетних лидеров петербургского футбольного клуба «Зенит» Александр Анюков принял решение о возобновлении профессиональной карьеры, и ближайший сезон он проведёт в «Крыльях Советов». Ранее футболист заявлял о завершении карьеры. Анюков выступал за петербургский клуб с 2005 по 2019 год. За это время он стал пятикратным чемпионом России, двукратным обладателем Кубка России и четырёхкратным победителем Суперкубка России. Ранее главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов заявил, что национальной команде обязательно нужно попасть на чемпионат Европы — 2020, писал News.ru.