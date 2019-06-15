https://static.news.ru/photo/08373b34-8f81-11e9-8f87-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Кирилл Венедиктов/soccer.ru/wikipedia.org/CC BY-SA 3.0

Один из многолетних лидеров петербургского футбольного клуба «Зенит» Александр Анюков останется в системе клуба.

Жирков остаётся в составе, а Анюков — в системе клуба на тренерской должности. Луке Джорджевичу предоставят шанс, а дальше всё остальное зависит от него, — заявил ТАСС генеральный директор клуба Александр Медведев.

Анюков выступал за петербургский клуб с 2005 по 2019 год. За это время он стал пятикратным чемпионом России, двукратным обладателем Кубка России и четырёхкратным победителем Суперкубка России.

Главный тренер «Спартака» критически оценил итоги своей работы, ранее писал News.ru.