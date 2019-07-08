Нападающая сборной США по футболу Алекс Морган станцевала тверк в раздевалке после победы национальной команды в финале чемпионата мира над Нидерландами со счётом 2:0.
Alex Morgan is celebrating all over the rest of the world— Barstool Sports (@barstoolsports)
pic.twitter.com/UgSRWQtshq 7 июля 2019 г.
В активе форварда на турнире шесть голов, пять из которых Морган забила в игре против сборной Таиланда.
Представительницы США выиграли чемпионат мира по футболу в четвёртый раз.
Президент США Дональд Трамп поздравил женскую футбольную сборную с победой в финале ЧМ, писал News.ru.