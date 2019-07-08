Фото: PETTER ARVIDSON/www.imago-i/www.imago-images.de/Global Look Press

В Союзе европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) опровергли информацию о намерении пригласить сборную Аргентины для участия в Лиге наций.

Нет никакой правды в предположении, что Аргентину попросили участвовать в соревнованиях УЕФА или стать членом УЕФА. УЕФА никогда не вступал и не будет вступать в какие-либо дискуссии по этому вопросу,...