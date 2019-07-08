Алекс Морган Фото: PETTER ARVIDSON/www.imago-i/www.imago-images.de/Global Look Press

Нападающая сборной США по футболу Алекс Морган станцевала тверк в раздевалке после победы национальной команды в финале чемпионата мира над Нидерландами со счётом 2:0.

В активе форварда на турнире шесть голов, пять из которых Морган забила в игре против сборной Таиланда.

Представительницы США выиграли чемпионат мира по футболу в четвёртый раз.

Президент США Дональд Трамп поздравил женскую футбольную сборную с победой в финале ЧМ, писал News.ru.

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