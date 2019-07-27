https://static.news.ru/photo/cbc5a894-b072-11e9-a1bb-fa163e074e61_1024.jpg Фото: alana_mamaeva/instagram

Жена полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева Алана объяснила, почему продаёт автомобиль мужа, который сейчас отбывает наказание в тюрьме.

Об этом Алана Мамаева сообщила в Instagram :

Пора ответить на вопросы! Так как отец Паши забрал все деньги, и на Пашину просьбу вернуть деньги семье ответил: «Выйдешь — заберешь», Паша сказал мне продать одну из машин!, — написала она.

Ранее футболист заявил, что даже будучи в заключении, он зарабатывает деньги. По его словам, за работу в швейном цехе колонии он получает ежемесячно 11 280 рублей, писал News.ru.

Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев были участниками серии драк в Москве осенью 2018 года. Они избили водителя ведущей Первого канала Виталия Соловчука, а затем напали на главу департамента Минпромторга Дениса Пака.