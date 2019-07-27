Жена полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева Алана объяснила, почему продаёт автомобиль мужа, который сейчас отбывает наказание в тюрьме.
Об этом Алана Мамаева сообщила в
Пора ответить на вопросы! Так как отец Паши забрал все деньги, и на Пашину просьбу вернуть деньги семье ответил: «Выйдешь — заберешь», Паша сказал мне продать одну из машин!, — написала она.
Ранее футболист заявил, что даже будучи в заключении, он зарабатывает деньги. По его словам, за работу в швейном цехе колонии он получает ежемесячно 11 280 рублей, писал News.ru.
Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев были участниками серии драк в Москве осенью 2018 года. Они избили водителя ведущей Первого канала Виталия Соловчука, а затем напали на главу департамента Минпромторга Дениса Пака.