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Голкипер московского футбольного клуба ЦСКА Игорь Акинфеев во время матча первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Крыльев Советов» врезался в штангу.

На 32-й минуте игрок самарцев Антон Паул-Виорел пробил по воротам, а Акинфеев, отражая удар, ударился головой о штангу.

Медперсонал «армейцев» оказал ему помощь, и в итоге вратарь смог продолжить встречу.

Как писал News.ru ранее, главный тренер мадридского футбольного клуба «Реал» Хулен Лопетеги покинул свой пост.

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