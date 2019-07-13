Голкипер московского футбольного клуба ЦСКА Игорь Акинфеев во время матча первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Крыльев Советов» врезался в штангу.
На 32-й минуте игрок самарцев Антон Паул-Виорел пробил по воротам, а Акинфеев, отражая удар, ударился головой о штангу.
— СЭ ЦСКА (@cska_se)
#КрыльяЦСКААкинфеев, спасая ворота, ударился головой о штангу pic.twitter.com/jBAmZloQJ3 14 июля 2019 г.
Медперсонал «армейцев» оказал ему помощь, и в итоге вратарь смог продолжить встречу.
Как писал News.ru ранее, главный тренер мадридского футбольного клуба «Реал» Хулен Лопетеги покинул свой пост.