https://static.news.ru/photo/5c0bdaf0-b757-11e9-801e-fa163e074e61_660.jpg Игорь Акинфеев Фото: Сергей Булкин/News.ru

Вратарь московского футбольного клуба ЦСКА Игорь Акинфеев прокомментировал слова главного тренера «Торпедо» и экс-напарника по сборной и клубу Сергея Игнашевича.

Был немного удивлён. Я в интервью не позволяю говорить подобных вещей о коллегах. Я, наоборот, всех хвалю. Не очень понимаю, когда кто-то говорит за меня, — приводит слова вратаря « Чемпионат ».

Игнашевич ранее заявил, что Акинфеева интересовал не результат, а своя надёжная игра и ноль пропущенных мячей, и если команда побеждала, то «радовались все, кроме него».

Капитан Акинфеев заявил, что до конца карьеры намерен выступать за «армейцев», писал News.ru.