https://static.news.ru/photo/69c36694-b749-11e9-82b0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Вратарь московского футбольного клуба ЦСКА Игорь Акинфеев заявил, что до конца карьеры намерен выступать за «армейцев».

Я вижу себя только в ЦСКА. Вся жизнь здесь прошла, — приводит слова голкипера « Чемпионат ».

Также он заявил, что никогда не жалел о том, что не уехал играть за рубеж. По его словам, возможно, были отдельные жизненные эпизоды, когда стоило поступить по-другому, но в том, что касается карьеры, он, как ему кажется, был прав.

Действующий контракт Акинфеева с ЦСКА истекает в конце сезона-2021/22. Голкипер завершил выступления за сборную России после чемпионата мира по футболу в 2018 году.

Ранее капитан ЦСКА Акинфеев заявил, что не собирается возобновлять карьеру в национальной сборной, писал News.ru.