https://static.news.ru/photo/a8b16f06-a0b3-11e9-8264-fa163e074e61_1024.jpg Игорь Акинфеев Фото: News.ru

Голкипер и капитан московского футбольного клуба ЦСКА Игорь Акинфеев не собирается возобновлять карьеру в сборной России.

Возвращение в сборную? Думаю, что это маловероятно. Я свои решения никогда не отменяю. Я сделал свой выбор в пользу ЦСКА — не было вариантов, кроме как выбрать родной клуб и играть тут до конца контракта, — приводит слова Акинфеева ТАСС .

Действующий контракт Акинфеева с ЦСКА истекает в конце сезона-2021/22.

Акинфеев завершил выступления за сборную России после чемпионата мира по футболу в России в 2018 году.

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов заявил, что попросил Акинфеева не менять номер телефона, писал News.ru.