Агент бывшего защитника грозненского футбольного клуба «Ахмат» Милада Мохаммади Шандор Варга рассказал, где игрок может продолжить карьеру.
У Милада были и есть предложения из Западной Европы, ведутся переговоры. У него было желание остаться в России, ему тут нравилось, но конкретных предложений Милад не получил, поэтому продолжит карьеру в Европе, — цитирует Варгу Sport24.
Ранее сообщалось об интересе к игроку со стороны петербургского «Зенита».
News.ru писал, что 10 российских футболистов пополнили состав армянского клуба.