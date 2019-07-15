https://static.news.ru/photo/9b05c3d4-a739-11e9-9078-fa163e074e61_1024.jpg Мохамед Конате Фото: twitter.com/mkonat42

Агент игрока футбольного клуба «Тамбов» Мохамеда Конате Дмитрий Селюк объяснил, почему его клиент не был заявлен на матч первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Зенитом».

Мохаммед перешёл в «Тамбов» ещё в конце мая. Почему его не было в заявке на матч с «Зенитом»? Просто из-за организации. Глупо получилось, на самом деле. Кому-то хватает и дня до игры, а кому-то и месяца не хватило, — цитирует Селюка Sport24.

Встреча, к слову, завершилась со счётом 2:1 в пользу петербургской команды.

Ранее News.ru писал, что стало известно, когда вступят в силу новые правила в футболе.