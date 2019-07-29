https://static.news.ru/photo/ffd365c0-b1eb-11e9-b8a9-fa163e074e61_660.jpg Максимилиан Филипп Фото: Elmar Kremser/SVEN SIMON/Global Look Press

Представитель нападающего дортмундской «Боруссии» Максимилиана Филиппа Гордон Стипич сказал, что не знает ничего об интересе к его клиенту со стороны московского «Динамо».

Много клубов интересуются Максимилианом, у него сейчас контракт с «Боруссией». Есть заинтересованность от немецких, итальянских, испанских и английских клубов. Совсем скоро решение будет принято, ведётся много переговоров, но про «Динамо» я слышу впервые, — приводит слова Стипича Sport24 .

В СМИ проходила информация о том, что «бело-голубые» готовы заплатить за переход форварда около 20 миллионов евро.

Ранее «Динамо» укрепило линию атаки Рамилем Шейдаевым и Клинтоном Н`Жи. Спортивный директор москвичей Роман Орещук говорил, что до конца трансферного окна будут подписаны ещё несколько новичков.

Полузащитник «Ювентуса» Сами Хедира в ближайшее время должен перебраться в «Арсенал», писал News.ru.