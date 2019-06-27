https://static.news.ru/photo/48601140-98b9-11e9-bb3e-fa163e074e61_1024.jpg Павел Мамаев Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Адвокат Павла Мамаева Игорь Бушманов заявил, что близкие игрока ещё не получили информацию, где он будет отбывать тюремный срок.

ФСИН уже определился с местом отбытия наказания, но не предоставит информацию, пока осуждённые туда не прибудут, — приводит слова юридического защитника Sport24 .

Также он заявил о надежде, что ходатайство на УДО будет заявлено и положительно рассмотрено в сжатые сроки.

В настоящий момент ФСИН ожидает документы из Мосгорсуда о вступлении приговора в законную силу. Затем четырёх осуждённых по этому делу отправят в колонию одного из близлежащих к Москве регионов.

Ранее News.ru сообщал, что, согласно решению суда, Александр Кокорин получил 1 год и 6 месяцев, его брату Кириллу Кокорину также дали 1 год и 6 месяцев колонии общего режима. Павла Мамаева и Александра Протасовицкого приговорили к 1 году и 5 месяцам общего режима.