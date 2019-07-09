https://static.news.ru/photo/5e973430-a254-11e9-b48f-fa163e074e61_1024.jpg Павел Мамаев Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Адвокат Павла Мамаева Игорь Бушманов рассказал о первом дне футболиста в колонии общего режима.

Пересыльная тюрьма сильно отличается от следственного изолятора, в котором они до этого находились. Там они могли заказывать ту же воду, здесь таких возможностей нет. Поэтому, соответственно, они попросили какие-то вещи и продукты первой необходимости им передать, — цитирует Бушманова « 360 ».

Нападающий футбольного клуба «Зенит» Александр Кокорин, его младший брат Кирилл Кокорин, полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев и их общий друг Александр Протасовицкий стали участниками драк, в результате которых имеющих отношение к инциденту приговорили к заключению в колонии общего режима. Кокорина и его брата Кирилла — на 1 год и 6 месяцев, Мамаева и Протасовицкого — на 1 год и 5 месяцев.

Ранее News.ru писал, что всех фигурантов дела футболистов Кокорина и Мамаева этапировали в колонию в Белгородской области. Выбор места заключения был обусловлен тем, что в этом пенитенциарном учреждении есть футбольное поле.