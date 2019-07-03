https://static.news.ru/photo/82f8f90c-9da0-11e9-aafc-fa163e074e61_1024.jpg Александр Кокорин Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Адвокат футболиста «Зенита» Александра Кокорина Андрей Ромашов опроверг слухи о том, что игрок проходит реабилитацию в одной из клиник Москвы.

Нет, никакой реабилитации Александр не проходит, Кокорин находится в «Бутырке», и этапировать его будут оттуда же. С ногой у него плохо. Повторюсь, его трижды вывозили, чтобы сделать МРТ, КТ, больше никаких медицинских операций не было, — приводит слова Ромашова « Спорт-Экспресс ».

Нападающий футбольного клуба «Зенит» Александр Кокорин, его младший брат Кирилл Кокорин, полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев и их общий друг Александр Протасовицкий стали участниками драк, в результате которых имеющих отношение к инциденту приговорили к заключению в колонии общего режима. Кокорина и его брата Кирилла — на 1 год и 6 месяцев, Мамаева и Протасовицкого — на 1 год и 5 месяцев.

Нападающий футбольного клуба «Зенит» Александр Кокорин заявил, что «тюрьма ничему не научила», писал News.ru.