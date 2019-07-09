https://static.news.ru/photo/e6f616b0-a25a-11e9-ba08-fa163e074e61_1024.jpg Денис Глушаков Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Адвокат Дарьи Глушаковой Алиса Образцова прокомментировала информацию о том, что футболист «Ахмата» Денис Глушаков написал на бывшую супругу заявление в следственный комитет Москвы.

Он думает, что дети будут навещать его в Чечне? Сомневаюсь, что Дарья с этим согласится. Потом, график общения устанавливается до 18 лет, а младшему ребенку нет и трех. То есть на ближайшие 15 лет, — цитирует Образцову Sport24.

Как сообщал News.ru, Никулинский суд Москвы официально расторг брак полузащитника «Спартака» Дениса Глушакова и его супруги Дарьи. Игрок будет платить алименты в размере трети всех доходов плюс ещё 100 тыс. рублей ежемесячно на содержание жёны до достижения младшей дочерью трёхлетнего возраста.

Ранее адвокат Дарьи Глушаковой Сергей Жорин рассказал, как футболист будет выплачивать алименты в новом клубе — грозненском «Ахмате», писал News.ru.