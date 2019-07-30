https://static.news.ru/photo/b95331ce-b2aa-11e9-bcb1-fa163e074e61_660.jpg Вадим Стеклов Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

Адвокат Антон Смирнов, клиентом которого является бывший футболист «Авангарда» Вадим Стеклов, рассказал о конфликте в омском клубе.

В данный момент, после выявления нарушений и после заявления о желании обращения в следственные органы, мы опасаемся за свою жизнь, потому что до этого уже поступали намёки на угрозы от спортивного директора клуба Антона Воронцова, — цитирует Смирнова « Чемпионат ».

Ранее сообщалось, что курский «Авангард» может прекратить своё существование. В 2018 году из-за проблем с финансированием были расформированы сразу несколько российских футбольных команд.

Среди них пермский «Амкар», «Кубань» и команда из Ленинградской области «Тосно».