Фото: Dmitry Golubovich/Global Look Press

Главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин в общении с журналистами накануне поединка за ОЛИМП — Суперкубок России с петербургским «Зенитом» отметил, что его команда подходит к важному матчу в сильно обновлённом составе.

Мы очень волнуемся, потому что это первая игра сезона. У нас фактически новая команда — посмотрите, сколько игроков ушли после прошлого сезона: Михалик, Тарасов, Денисов, Фарфан, Фернандеш, Кварацхелия... Ну, правда,...