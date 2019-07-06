Российский голкипер Илья Абаев продолжит карьеру в московском футбольном клубе «Чертаново».
Как сообщает официальный сайт Футбольной национальной лиги (ФНЛ), Абаев стал первым в истории «Чертаново» футболистом старше 30 лет.
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АБАЕВ ВЕРНУЛСЯ В «ЧЕРТАНОВО» Опытный голкипер Илья Абаев продолжит карьеру в «Чертаново». Бронзовый призер чемпионата России-2013/14 и двукратный обладатель Кубка России (2014/15 и 2016/17) вернулся в клуб, в школе которого когда-то делал первые футбольные шаги и где когда-то работал тренером его отец Виктор Абаев известный в середине 60-х вратарь столичного «Торпедо». Сам Илья на протяжении своей профессиональной карьеры выступал за «Торпедо» (2004-2008), «Анжи» (2009-2010), нижегородскую «Волгу» (2011-2013), столичный «Локомотив» (2013-2017) и «Ростов» (2017-2019). В Премьер-Лиге голкипер провел 115 матчей. В том числе 11 в минувшем сезоне в составе ростовчан. Стоит отметить, что 37-летний Абаев стал первым в истории «Чертаново» футболистом старше 30 лет. Вчера столичный клуб заявил его для участия в Олимп-Первенстве ФНЛ под номером 81.
37-летний Абаев — двукратный обладатель Кубка России.
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