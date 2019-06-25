Нападающий резервной команды испанского футбольного клуба «Севилья» Хоао Малек попал в смертельное ДТП.
Как сообщает Mundo Deportivo, в результате аварии погибли молодожёны. Инцидент произошёл 23 июня.
20-летний футболист находился в состоянии алкогольного опьянения и превысил скорость. Он потерял управление и врезался в другую машину, где и находилась пара молодожёнов, которая обручилась днём ранее.
Контракт Малека с клубом рассчитан до 30 июня.
Ранее News.ru писал, что в Тольятти застрелили 28-летнего российского дзюдоиста.