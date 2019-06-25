Фото: TráficoZMGuadalajara/Global Look Press

Сборная России по футболу предупредила болельщиков национальной команды об участившихся случаях продажи поддельных билетов на матчи.

Обращаем ваше внимание, что продажа билетов ни на один предстоящий в 2019 году матч нашей команды не начиналась. О старте продаж РФС всегда объявляет на своём сайте и страницах в...