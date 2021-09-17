Звезда родилась: как молдавский клуб стал главной сенсацией Лиги чемпионов

Пока российские клубы мучаются в еврокубках и не могут добыть хотя бы одну победу на троих, «Шериф» из Тирасполя зажигает в Лиге чемпионов. Команда не только впервые в истории молдавского футбола попала в групповой раунд главного европейского турнира, но и стартовала там с победы над опытным еврокубковым бойцом «Шахтёром». Рассказываем подробнее об успехе команды из непризнанной республики.

Окно в Европу

В отдельно взятом футбольном матче может победить даже абсолютный аутсайдер, но успех «Шерифа» в игре с «Шахтёром» не выглядит случайным. Команда провела очень внятный организованный матч и чётко воспользовалась шансами в атаке.

Украинцы больше владели мячом (62 против 38 процентов времени), постоянно находились в позиционной атаке, но контратаки «Шерифа» не просто выглядели опаснее, но ещё и завершились двумя голами. Отличились африканцы Адама Траоре (не путать с форвардом «Вулверхэмптона» и сборной Испании) и Момо Янсане. Оба раза партнёрам ассистировал бразилец с коротким, но чертовски футбольным именем и по совместительству фамилией Криштиану.

Футбольный клуб «Шериф» AP/TASS

После первого тура «Шериф» возглавляет группу D, позади «Реал» и «Интер». Что-то подсказывает, что даже у грандов в игре с молдавским клубом не получится лёгкой прогулки.

Путёвку в групповой этап Лиги чемпионов «Шериф» завоевал сенсационно. Из-за низкого положения Молдавии в таблице коэффициентов УЕФА даже чемпион страны вынужден бороться за место в Лиге чемпионов с первого квалификационного раунда, и «Шериф» с честью прошёл этот сложнейший путь. Среди поверженных соперников — сербская «Црвена Звезда» и загребское «Динамо». Последние стали привычными участниками группового этапа, но в двухматчевом противостоянии пропустили от молдаван три мяча, не сумев забить ни одного.

Скромность не порок

«Шериф» — абсолютно худшая команда Лиги чемпионов по суммарной стоимости игроков. Она составляет всего €11,68 миллиона. До ближайшего конкурента — «Мальмё» — больше 14 миллионов, но банальный штамп о том, что в футбол играют не деньги, здесь применим как никогда. Даже худшая команда РПЛ по этому показателю — «Нижний Новгород» — и то насобирала игроков на €15,7 миллиона.

Футбольный клуб «Шериф» vkfcsheriff/vk.com

Зарплатами в «Шерифе» тоже никто не избалован: футболисты там получают €5–10 тысяч в месяц, над такими цифрами в голос рассмеются резервисты многих клубов-аутсайдеров РПЛ. Отдельный интерес представляет этнический состав команды: молдаван там очень мало, а те, что есть, не находятся на ведущих ролях. В матче с «Шахтёром», к примеру, в основе «Шерифа» не вышло ни одного молдаванина, а четыре представителя страны, что были в запасе, там же и остались.

За клуб из Тирасполя выступают два футболиста, поигравшие в России. Полузащитник из Люксембурга Себастьян Тилль помучился в прошлом сезоне в РПЛ с «Тамбовом», а гвинеец Момо Янсане играл в ФНЛ и помог «Нижнему Новгороду» завоевать путёвку в элитный дивизион. В российском клубе решили не продлевать аренду африканца, а он уже забил в Лиге чемпионов.

В целом состав «Шерифа» представляет собой мощный интернациональный микс из европейцев, южноамериканцев и африканцев. При этом они умудряются не только дружно сосуществовать, но и показывать на поле впечатляющий результат.

Ах, Вернидуб

Создание дружного и боеспособного коллектива — заслуга главного тренера «Шерифа» Юрия Вернидуба. В конце девяностых он успел поиграть за петербургский «Зенит», а с начала нулевых занялся тренерской работой в запорожском «Металлурге». В 2010-м он оказался в луганской «Заре» — сначала в качестве ассистента, а затем и главного тренера.

Главный тренер «Шерифа» Юрий Вернидуб vkfcsheriff/vk.com

Именно там специалист сделал себе имя. При Вернидубе «Заря» впервые в украинской истории стала бронзовым призёром чемпионата, а также дошла до финала Кубка страны. Клуб начал играть в еврокубках и вышел на качественно новый уровень. Специалисты отмечали желание и, главное, умение Вернидуба ставить команде комбинационный футбол, а также его навыки тонкого психолога.

«Зарю» Вернидуб покинул в 2019 году, после этого у него случилась краткосрочная, но очень успешная командировка в Белоруссию, где он привёл к чемпионству солигорский «Шахтёр». Оттуда украинец проследовал в «Шериф».

После победы над донецким «Шахтёром» Вернидуб неожиданно высказался о лимите на легионеров в РПЛ. По мнению специалиста, он мешает игрокам прогрессировать, а командам успешно выступать в еврокубках. Но мы-то с недавних пор знаем, что настоящий показатель уровня развития футбола в стране — попадание сборной на Олимпийские игры.