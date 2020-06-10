Звезда Playboy обещала оголиться, если «Челси» победит в Лиге чемпионов

https://static.news.ru/photo/9944a214-ab24-11ea-9ca3-fa163e074e61_660.jpg Джессика Лопес Фото: jessicalopesoficial/instagram.com

Обладательница титула «Мисс Бум Бум» Великобритании и бывшая модель Playboy Джессика Лопес заявила, что разденется в случае, если футбольный клуб «Челси» станет обладателем кубка Лиги чемпионов.

Если «Челси» выиграет Лигу чемпионов, я буду позировать голой с их футболкой, ничто не остановит меня, – цитирует девушку The Sun .

После первого матча 1/8 финала турнира «Челси» проигрывает немецкой «Баварии» со счётом 0:3. Ответная встреча должна была состояться 18 марта, однако из-за пандемии коронавируса игра перенесена не неопределённое время.

В Английской премьер-лиге «Челси» после 29 туров занимает четвёртое место с 48 очками.

Ранее нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду по окончании сезона покинет футбольный клуб «Ювентус», писал NEWS.ru. Футболист перешёл в «Ювентус» из мадридского «Реала» летом 2018 года за €117 млн. Контракт с туринцами рассчитан до лета 2022 года.