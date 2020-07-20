Зуев: «Зенит» не является фаворитом матча против «Спартака»

https://static.news.ru/photo/7b6deaba-c9c5-11ea-8db9-fa163e074e61_660.jpg Алексей Зуев Фото: Владимир Трефилов/РИА Новости

Петербургский «Зенит» не является фаворитом полуфинального матча Кубка России против московского «Спартака», здесь от уровня команд ничего не зависит, заявил бывший вратарь «красно-белых» Алексей Зуев.

По его словам, важную роль перед матчем играет концентрация футболистов — кто проявит больше желания, тот и победит.

Уровень команд не имеет никакого значения, что и показали только что «Химки», победив «Урал» у него дома. Это отдельно взятая игра, в которой нужно отдать все силы, ложиться, стелиться, рвать и грызть. Для «Спартака» в плюс, что он провёл хороший матч с «Ахматом», ребята забили красивые голы с игры, это даст уверенности, — отметил Зуев в телефонном разговоре с РИА Новости.

Экс-вратарь «Спартака» также высказался по поводу действий главного тренера команды Доменико Тедеско.

Мне кажется, что действия Тедеско на бровке — неподконтрольный ему процесс, это его эмоции и переживания. Если бы он мог их контролировать, он был бы спокойнее. Но человек отдаётся игре на все 100%, отчего получаются предупреждения и удаления. Его возвращение на скамейку запасных не повлияет на команду, главное — как он донесёт до игроков свои мысли перед матчем, как настроит их, — заключил Зуев.

Матч между «Зенитом» и «Спартаком» пройдёт в Санкт-Петербурге 19 июля. Игра начнётся в 18:30 по московскому времени. В другом полуфинале подмосковные «Химки», завоевавшие путёвку в Российскую премьер-лигу, но ещё не определившиеся с участием в турнире, в гостях обыграли екатеринбургский «Урал» со счётом 3:1.

Ранее NEWS.ru писал, что полиция возбудила уголовное дело после кражи денег у главного тренера «Спартака» Доменико Тедеско. Речь идёт о сумме 200 тысяч рублей.

Инцидент произошёл в отеле в Сочи, где тренер находился с игроками. Специалисту с незнакомого номера якобы от сотрудника тренерского клуба пришло СМС-сообщение с просьбой перевести деньги «на срочное лечение родственника».