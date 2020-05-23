Золотую медаль ЧМ по футболу 2018 года продали на аукционе

Имя футболиста сборной Франции, который продал медаль, не сообщается.
Чемпионат мира по футболу 2018 года проходил в России с 14 июня по 15 июля 2018 года. Победителем стала сборная Франции, российская команда добралась до четвертьфинала, где проиграла сборной Хорватии в серии пенальти.
Ранее представитель Международной федерации футбола (ФИФА), отвечая на вопрос о том, может ли чемпионат мира по футболу 2022 года в Катаре быть перенесён из-за пандемии коронавируса, заявил, что решения для смягчения воздействия распространения коронавируса на календарь международных матчей по футболу будут найдены, писал NEWS.ru.