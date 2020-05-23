Золотую медаль ЧМ по футболу 2018 года продали на аукционе

https://static.news.ru/photo/94415106-9ce0-11ea-9fc3-fa163e074e61_660.jpg Фото: twitter.com/JuliensAuctions

Золотая медаль победителя чемпионата мира по футболу 2018 года в России была продана на аукционе.

За трофей выручили $71 875, сообщает Juliens Auctions.

SOLD for $71,875! A 2018 FIFA World Cup gold winnerâs medal awarded to a player from the champion France national football team.



Sold in today's "Sports Legends" auction taking place now on Julien's Live! #Sports #Memorabilia #Auction #JuliensAuctions #Futbol #FIFA pic.twitter.com/UCzrlqb8Kq — Juliens Auctions (@JuliensAuctions) May 21, 2020

Имя футболиста сборной Франции, который продал медаль, не сообщается.

Чемпионат мира по футболу 2018 года проходил в России с 14 июня по 15 июля 2018 года. Победителем стала сборная Франции, российская команда добралась до четвертьфинала, где проиграла сборной Хорватии в серии пенальти.

Ранее представитель Международной федерации футбола (ФИФА), отвечая на вопрос о том, может ли чемпионат мира по футболу 2022 года в Катаре быть перенесён из-за пандемии коронавируса, заявил, что решения для смягчения воздействия распространения коронавируса на календарь международных матчей по футболу будут найдены, писал NEWS.ru.