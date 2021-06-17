Знаю, что вернусь: Рамос заплакал на прощальной пресс-конференции в «Реале»

Испанский защитник Серхио Рамос заплакал на прощальной пресс-конференции в мадридском «Реале». Видео было опубликовано на странице RMC Sport в Twitter.
Заканчивается уникальный этап моей жизни. Ничего подобного у меня больше не будет... Я скорее говорю «до свидания», потому что рано или поздно я вернусь, — сказал Рамос.
35-летний футболист не сумел сдержать эмоций из-за того, что покидает клуб. Он выступал за «Реал» с 2005 года и был капитаном команды. Сообщалось, что Рамос не смог договориться с президентом клуба Флорентино Пересом о новом контракте.