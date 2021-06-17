Знаю, что вернусь: Рамос заплакал на прощальной пресс-конференции в «Реале»

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Испанский защитник Серхио Рамос заплакал на прощальной пресс-конференции в мадридском «Реале». Видео было опубликовано на странице RMC Sport в Twitter.

Заканчивается уникальный этап моей жизни. Ничего подобного у меня больше не будет... Я скорее говорю «до свидания», потому что рано или поздно я вернусь, — сказал Рамос.

35-летний футболист не сумел сдержать эмоций из-за того, что покидает клуб. Он выступал за «Реал» с 2005 года и был капитаном команды. Сообщалось, что Рамос не смог договориться с президентом клуба Флорентино Пересом о новом контракте.

Ãmu aux larmes, Sergio Ramos fait ses adieux au Real Madrid. La fin d'une Ã©poque Ã la Maison Blanche. pic.twitter.com/aJJ89v0iXP — RMC Sport (@RMCsport) June 17, 2021

Об уходе Рамоса из «Реала» стало известно в среду, 16 июня. В прошедшем сезоне футболист провёл за «Реал» 15 матчей в испанской Ла Лиге, в которых забил два мяча.

За 16 лет, которые Рамос играл в составе «сливочных», он пять раз становился чемпионом Испании, дважды — обладателем кубка страны и четыре раза выиграл Лигу чемпионов.