«Какие злые люди»: украинский футболист о реакции на переход в «Крылья»
Белла Гаургашвили
Белла Гаургашвили
14:06, 24 сентября 2021
Игрок ФК «Локомотив» Рифат Жемалетдинов (слева) и игрок ФК «Крылья Советов» Дмитрий ИванисеняФото: Григорий Сысоев/РИА Новости
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Украинский полузащитник «Крыльев Советов» Дмитрий Иванисеня рассказал, что соотечественники негативно отреагировали на его переход в самарский клуб. Футболист признался, что он не отвечал на сообщения, потому что не видел смысла вступать в полемику с людьми, у которых «ничего интересного в жизни не происходит». Его слова передаёт Metaratings.
Когда я перешёл в «Крылья Советов», мой direct просто горел от негативных комментариев. Но я особо в них не вдумывался. Думаешь: «Какие люди злые», — вспомнил футболист.
Иванисеня стал игроком «Крыльев Советов» в июле 2021 года. До этого футболист выступал за луганскую команду «Заря».
Ранее украинский нападающий Артём Милевский принял решение завершить карьеру.