«Какие злые люди»: украинский футболист о реакции на переход в «Крылья»

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Нападающий футбольного клуба «Фиорентина» Александр Кокорин не подходит под уровень итальянской команды. Такое мнение «Газете.Ru» высказал бывший футболист московского «Спартака» Валерий Гладилин. Он считает, что по собственной воле игрок из Италии не уедет, потому что в России он никому не нужен.

Если его оттуда не выкинут, он никогда не уедет. Здесь он ни одному клубу не нужен. Он в «Спартаке» не мог себя проявить, в «Фиорентине» не может себя проявить, выходя...