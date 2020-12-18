Зинченко из «Манчестер Сити» может перебраться в Россию

https://static.news.ru/photo/a3726e4e-4177-11eb-894b-fa163e074e61_660.jpg Александр Зинченко Фото: Panoramic/Keystone Press Agency/Global Look Press

Футболист «Манчестер Сити» и сборной Украины Александр Зинченко может вернуться в Российскую премьер-лигу (РПЛ). Руководство английского клуба рассматривает вариант с продажей 23-летнего защитника, у которого на руках действующий до 2024 года контракт.

Об этом сообщают 90min. Отмечается, что интерес к Зинченко проявляли клубы из Германии, Италии, Испании и России. Именно в России молодой украинец начинал клубную карьеру — в 2015–2016 годах он защищал цвета «Уфы».

В нынешнем сезоне Зинченко сыграл за «Манчестер Сити» пять матчей во всех турнирах, результативными действиями не отметился.

Ранее NEWS.ru сообщал, что футбольный клуб «Рубин» не станет продлевать контракт с Дмитрием Тарасовым. За эту команду футболист играл менее года. Руководство клуба проинформировало, что продление соглашения на следующий сезон не предусматривается. В 2019 году Тарасов при скандальных обстоятельствах покинул «Локомотив».