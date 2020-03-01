https://static.news.ru/photo/a4222f2a-5c24-11ea-8c71-fa163e074e61_660.jpg Зинедин Зидан Фото: DeFodi.eu/imago-images.de/Global Look Press

Матч грандов испанского футбола — «Реала» и «Барселоны» — прошёл в ночь на 2 марта и завершился победой «королевского клуба» со счётом 2:0. Главный тренер мадридского клуба Зинедин Зидан после матча 26-го тура чемпионата Испании заявил, что его подопечным удалось выиграть за счёт активного прессинга и хороших атак.

В первом тайме было сложно, вторую половину матча мы провели отлично, здорово атаковали и прессинговали, мы заслужили победу, — отметил наставник «Реала» в интервью газете Marca.

Зидан также отметил автора первого забитого мяча Винисиуса Жуниора, сказав что полузащитник молодёжной сборной Бразилии «сыграл не только в атаке, но и в обороне».

Победа позволила «Реалу» набрать 56 очков и сместить «Барселону», у которой осталось 55 очков, с первого места в турнирной таблице.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Зинедин Зидан попал в аварию, когда ехал на тренировку своей команды 9 февраля. Автомобиль тренера столкнулся с другой машиной, получив лишь незначительные повреждения. Никто из водителей не пострадал. Француз оформил необходимые документы, после чего отправился на тренировку.