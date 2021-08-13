Жёлтые карточки и пенальти: «Зенит» чуть не выиграл в меньшинстве у «Локо»

«Зенит» в гостевом матче сыграл вничью с «Локомотивом». Игра прошла на стадионе «РЖД Арена» в Москве и закончилась со счетом 1:1. Этот матч предоставил уникальный шанс «Рубину» сместить «сине-бело-голубых» с первого места в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ).

Игра была настолько напряжённой, что уже в первом тайме судья показал сразу четыре жёлтые карточки. Однако это не помогло и футболисты продолжили взаимно грубить. Игрок «сине-бело-голубых» Далер Кузяев получил вторую жёлтой карточку, после чего был удалён с поля. «Зенит» остался в меньшинстве. Но на 85-й минуте питерцы вышли вперёд. Иранский нападающий Сердар Азмун заработал пенальти. А реализовал его Алексей Сутормин.

Рифат Жемалетдинов уже в компенсированное время помог «Локомотиву» сравнять счёт. Произошло это тоже с пенальти. Самые яркие моменты матча — в галерее NEWS.ru.