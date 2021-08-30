Журова призвала заменить обычный футбол в Олимпийской программе на пляжный

Матч за золотые и серебряные медали чемпионата мира 2021 года по пляжному футболу между сборными России и Японии в спорткомплексе «Лужники»

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, а ныне депутат Госдумы РФ Светлана Журова после успеха сборной России по пляжному футболу призвала заменить обычный футбол в Олимпийской программе на пляжный. Её слова приводит «Gazeta.ru».

По мнению депутата Госдумы, пляжный футбол — это более захватывающее зрелище. На этот вид спорт интереснее смотреть, так как это более компактная игра, более интенсивная, а ещё в пляжном футболе красиво забивают голы, считает Журова.

Мне пляжный футбол импонирует в программе Олимпийских игр больше, чем обычный. Если говорить о зрелищности и интересе, можно было бы один футбол убрать, а другой поставить, — сказала Журова.

Сборная России по пляжному футболу обыграла в финале японцев и стала трёхкратным чемпионом мира.

Ранее сообщалось, что спортивный комментатор Василий Уткин высказался о пляжном футболе после завершения финала чемпионата мира.