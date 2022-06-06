Журналисты подсчитали, во сколько бюджету обошлись победы ФК «Новосибирск» Каждая победа футбольного клуба «Новосибирск» обошлась бюджету региона в 16,6 млн рублей

Фото: vk.com/fcnsk

Каждая победа футбольного клуба «Новосибирск», выступающего во втором дивизионе России, обошлась бюджету региона в 16,6 млн рублей, сообщает «Сиб.фм». За последний сезон клубу выделили 250 млн рублей, при этом уже несколько лет он не может пробиться в первенство Футбольной национальной лиги.

По итогам сезона «Новосибирск» занял шестое место, контракт с главным тренером Павлом Могилевским решили не продлевать из-за результатов команды. На замену ему рассматривают нескольких кандидатов, чьи имена не называются. Если переговоры пройдут по плану, болельщики узнают о новом тренере до конца рабочей недели.

Всего в сезоне 2021–2022 года «Новосибирск» выиграл 15 матчей из 28, игроки забили 40 голов.

Ранее главный тренер молдавского «Шерифа» Юрий Вернидуб, сравнивая уровни украинского и российского футбола, отметил, что в чемпионате Украины нет ни одного бюджетного клуба. Кроме того, на Украине больше молодых игроков, сообщил он.

О проблеме бюджетного финансирования российских футбольных клубов неоднократно заявлял экс-игрок сборной и «Крыльев Советов» Евгений Савин. Чтобы показать, что возможен успех и частной команды, он создал клуб «Красава». В этом сезоне команда выступала в ФНЛ-2 и заняла третье место в группе.

В марте 2022 года Евгений Савин выпустил на своём YouTube-канале ролик с украинскими футболистами, рассказавшими о ситуации на Украине. После этого бывший футболист покинул страну, а впоследствии объявил о переезде и ФК «Красава».