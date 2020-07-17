Журналистка «Реала»: вклад Бензема в чемпионство «сливочных» очень велик

https://static.news.ru/photo/7a0bddda-c862-11ea-a396-fa163e074e61_660.jpg Карим Бензема (справа) Фото: Ai Dehuapitesi/Xinhua/Global Look Press

Журналист клубного телеканала Real Madrid TV Карина Квашнева назвала главные факторы в победе «Реал» Мадрида в чемпионате Испании.

Много факторов» сыграли важную роль. С возвращением Зинедина Зидана команда снова почувствовала себя единым целым. Многократно говорила и повторю ещё раз: Зидан — великий мотиватор. Вся команда верила в одну цель и стремились к ней. Если говорить о каких-то технических моментах, то первое, что необходимо отметить, это защита «Реала». Она была в этом году на высоте! Надёжность защиты в купе с непробиваемостью Тибо Куртуа (бельгиец получит награду «Самора» как лучший голкипер сезона) сыграли важную роль. Однако не только защита имела большое значение. Сам Зидан всегда говорил, что ему важно найти баланс между защитой и атакой. Думаю, что в этом году этот баланс был как раз найден, - сказала Квашнева в беседе с корреспондентом NEWS.ru.

Журналистка отмечает, что в этом году все были готовы отдаваться на сто процентов на поле.

21 футболист отметились в этом сезоне хотя бы одним голом. А если считать ещё Кубок Короля, то целых 22 футболиста. Этот показатель говорит о многом. Если выделять кого-то отдельно, то отмечу Карима Бензема. Даже президент «Реала» Флорентино Перес сказал, что француз заслуживает в этом году «Золотой мяч». На данный момент он лучший бомбардир команды. Но поражает другое: после 11 лет в «Реале» он продолжает оставаться в обалденной форме. Его вклад в чемпионство «Реала» тоже был очень велик, — заявила Квашнева.

Также Квашнева рассказала, когда именно пришло осознание, что титул достанется «Реалу».

Никто, конечно, не расслаблялся. Было одержано много побед подряд, но в то же время все понимали, что главная цель ещё не достигнута. Пожалуй, только после матча с „Гранадой“, особенно после сумасшедшего первого тайма в этой встрече, титул стал более ощутим. Но вообще перед каждой игрой было напряжение, потому что каждое очко имело очень важное значение. „Реал“ знал, что всё зависит только от них. Выиграют все игры — титул будет их. Так в итоге и произошло, - заключила журналистка.

«Реал» стал чемпионом в 34-й раз в истории. Последний раз мадридцы выигрывали турнир в сезоне-2016/2017.

Ранее NEWS.ru писал, что традиционное празднование на площади Сибелес в Мадриде в этом году было отменено во избежании новых вспышек коронавируса.