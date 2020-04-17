Карина Квашнева сейчас шутит с защитником Марсело и переводит пресс-конференции главного тренера «Реала» Зинедина Зидана. Но когда-то ради профессии мечты ей пришлось уехать в другую страну на заработки, поработать официанткой и медицинским сотрудником. О возможном возвращении в Мадрид Криштиану Роналду, карьерном пути и работе в «королевском клубе» испанской журналистки с русскими корнями читайте в первой части интервью NEWS.ru.

— Перед тем как попасть в «Реал», вы поработали во многих СМИ, причём в разных странах. Расскажите, с чего всё начиналось и как вы в итоге оказались на клубном телевидении «сливочных»?

— Началось всё очень давно. Мне было 16 лет. Мой отец смотрел Олимпийские игры-1998 в Нагано, по телевизору шёл биатлон. Сразу скажу, у меня в семье все — мама, папа, дедушка, бабушка, тёти, дяди — любители спорта. Меня сразу заинтересовало то, что происходит на экране. Папа объяснил правила, рассказал, в чём вообще заключается весь смысл. Мне так понравилось, что я сама превратилась в ярую болельщицу биатлона. Сначала мы досмотрели всю Олимпиаду, а затем я уже на Eurosport смотрела биатлон каждые выходные. Когда заканчивался биатлон, чтобы восполнить эмоции, я переключалась на лыжи, бобслей и фигурное катание. В общем, начало положили именно зимние виды спорта.

Смотря Eurosport, я наткнулась на рекламу о том, что в одном из университетов Мадрида каждый год идёт набор на курс по спортивной мультимедийной журналистике. Для этого необходимо было иметь какой-то опыт в журналистике, а также владеть на высоком уровне английским языком. Стоило это немалых денег. После школы я уже знала (училась в Литве — NEWS.ru), что буду поступать на английскую филологию, а опыт в журналистике получила за счёт курсов, на которые записалась во время обучения. Оставалось решить финансовый вопрос. Для этого после университета я уехала в Англию, где работала медицинским секретарём в государственной поликлинике почти полтора года, но начинала как официантка. Заработав деньги, я уехала в Мадрид. После года обучения в университете меня отправили в Париж на стажировку. Там находился главный штаб Eurosport. Так сбылась моя мечта. Этот телеканал открыл мне спорт. Я с 16-17 лет всем твердила, что когда-нибудь буду работать там. После трёх месяцев стажировки мне предложили полноценный контракт. На Eurosport я проработала четыре года.

— Почему ушли?

— Когда училась в Испании, познакомилась со своим будущим мужем. Мы долгое время встречались, поженились, но даже при этом продолжали жить на две страны. В какой-то момент такое положение дел уже поднадоело: хотелось начать жить вместе, иметь нормальную семью — мы же были женаты, в конце концов. Это и побудило меня оставить мою мечту. Да и на тот момент мне казалось, что я сделала всё, что могла на Eurosport. Моя мечта исполнилась: и на биатлон съездила, и теннис осветила, и много классных интервью сделала. В общем, я уезжала из Парижа со спокойной душой.

kvasniova/instagram.com

Вернувшись в Мадрид, поначалу перебивалась преподаванием английского языка, пока искала работу на телевидении. Через несколько месяцев мне позвонили с одного испанского канала и предложили работу сразу в двух местах: на La Sexta и Marca TV. Они были связаны одной продакшн-компанией. Когда Marca закрылась, я решила воспользоваться моментом и родила ребёнка. Когда ему было 10 месяцев, мне позвонили с belN Sports. Они меня знали по предыдущим местам работы, были в курсе, что я в совершенстве владею несколькими языками. Работа на эту телекомпанию как раз предполагала создание материалов, озвучку, ведение прямых эфиров на двух языках. Необходимо было постоянно всё дублировать с английского на испанский и наоборот. Связано это с тем, что работа велась для версии канала belN Sports в США. Если это был прямой эфир, то сначала я подключалась на испанском, через пять минут меня вызывала английская версия, и нужно было то же самое выдать уже на этом языке.

В таком режиме я проработала три года, освещая игры «Реала», Ла Лигу (испанское футбольное первенство — NEWS.ru) и Лигу чемпионов. Были в том числе заказы для арабской версии, также на английском языке. Дело в том, что belN Sports отвечает за два направления. Первое — это США, второе — страны Дальнего Востока, Азии и Африки (так называемая belN Sports MENA). Спустя три года я снова забеременела. Сразу стало понятно, что я не смогу продолжать работать в том же режиме — у меня были командировки каждые две недели. Да, в какой-то степени можно сказать, что я пожертвовала работой на belN Sports ради семьи. Но на улице я из-за этого не осталась, так как я длительное время работала на MEDIAPRO. Это продакшн-компания, которая вбирает в себя такие проекты, как La Sexta, Marca TV, belN Sports, в том числе они отвечали за Real Madrid TV. Мой начальник, который тогда был ответственным за блок belN Sports в Мадриде, успокоил, сказав, что ни одна женщина в MEDIAPRO не потеряла работу из-за беременности. Он мне сообщил о том, что есть вакансия в международной версии клубного канала «Реала», отметив, что я полностью подхожу на эту должность, и пообещал дождаться. Я уже была на седьмом месяце беременности, поэтому, проработав в «Реале» пару недель, ушла в декрет и только спустя пять-шесть месяцев вернулась обратно.

— Замечательный начальник у вас оказался. Было ли тяжело адаптироваться к работе на belN Sports? Возникло ощущение, что это довольно сильно отличалось от того, что вы делали ранее.

— Поначалу было непросто. Работа протекала в совершенно ином формате. Но, кстати, я до сих пор считаю, что Eurosport был для меня идеальным местом работы и в плане разнообразия, и в плане отношения...

— Даже лучше, чем Real Madrid TV?

— На тот период. Сейчас для меня «Реал» — лучшее место. У меня здесь отличные условия. Работа же на Eurosport мне нравилась тем, что не было ограничений в видах спорта. Я могла поехать на этап Кубка мира по биатлону, а потом, через несколько месяцев, отправиться освещать Golden League по лёгкой атлетике (ежегодная серия соревнований — NEWS.ru) или на Roland Garros (открытый чемпионат Франции по теннису, один из четырёх турниров Большого шлема — NEWS.ru). В плане журналистской деятельности это был самый разносторонний опыт. К тому же это место, где я многому научилась и которое в будущем открыло мне многие двери.

Real Madrid C.F./facebook.com

Само собой, я очень довольна своим нынешним местом работы. «Реал» Мадрид — это лучший клуб в мире, это престиж. Но здесь я освещаю только один вид спорта. Естественно, я скучаю по другим дисциплинам — теннису, биатлону. По зимним видам спорта хочешь-не хочешь заскучаешь — в Испании с этим беда. А если сравнивать Eurosport и Marca TV с belN Sports, то, например, на Eurosport я в основном работала из офиса: монтировала сюжеты, составляла репортажи, ездила на какие-то интервью, а на belN Sports офисной работы практически не было. Я уже работала только с футболом, ходила на матчи, объездила все стадионы Испании, меня показывали на экране, в отличие от Eurosport, где я в кадр за всё время попала только дважды. Работа, как я сказала выше, велась на двух языках, что позволило улучшить словарный запас. На belN Sports я научилась выполнять все свои обязанности самостоятельно. Мои боссы находились в Майами, я — в Мадриде. Следовательно, я полностью организовывала свой рабочий процесс: сама договаривалась об интервью, монтировала, решала, какие репортажи буду делать, ездила везде одна. Но главный момент заключается в следующем: если бы не было belN Sports, не было бы и Real Madrid TV. Работая на belN Sports, я освещала все матчи мадридского «Реала». Поэтому они знали обо мне.

— Как протекает ваш рабочий процесс на Real Madrid TV? Какой блок ответственности лежит именно на вас?

— У нас тут постоянно всё меняется. Real Madrid TV, который 18 лет был связан с MEDIAPRO, сейчас не является их проектом. Летом 2019 года мы подписали контракт с Telefonica, что привело к некоторым изменениям. Лично у меня работа стала более разнообразной. Сейчас я веду передачу каждую пятницу, в которой, предваряя новый тур, рассказываю о том, что произошло с командой за неделю. Также иногда делаю синхронный перевод пресс-конференций Зинедина Зидана во время трансляций на нашем канале, комментирую тренировки «Реала» в прямом эфире, каждый день монтирую и озвучиваю выпуск новостей. Только матчи не комментирую — а так выполняю всю работу. И этот разносторонний формат работы распространяется абсолютно на всех моих коллег. Мы все имеем большой спектр задач, никто не привязан к чему-то конкретному.

Перед карантином, на последнем «Эль-Классико», мы успели запустить новый проект. Суть в том, что ты организовываешь прямые включения с места события, но только в социальных сетях «Реала». Запрос на эту работу мы получили от клуба. Надеюсь, когда всё это закончится, мы вернёмся к этому проекту.

— Общение со спортсменами — это лучшая часть работы, или есть что-то, что приносит вам большие эмоции?

— Общение со спортсменами — это то, что приносило большие эмоции в самом начале моей карьеры. Ты живешь в Литве и видишь всё это только по телевизору, а потом — бац! — попадаешь в эту среду. И, естественно, когда у тебя появляется возможность взять интервью у спортсмена, на которого ты чуть ли не молилась, это не может не вызывать эмоции. Тогда мне казалось, что все мои мечты сбываются. А сейчас больше всего мне нравится именно «движуха», ощущение занятости: когда у меня много задач, когда нужно успеть всё сделать в кратчайшие сроки. Само собой, мне доставляет удовольствие бывать на больших турнирах. Игра любого тура Лиги чемпионов — это обалденный опыт.

— Какие они, футболисты «Реала», по ту сторону экрана?

— Они все разные: кто-то более открыт, кто-то — менее, кто-то постоянно шутит, а с кем-то ты понимаешь, что тебе необходимо вести себя отстранённо. У Криштиану Роналду в своё время был образ «мальчиша-плохиша», но в реальной жизни он совсем не такой. Конечно, когда тебя подлавливают в напряжённый момент, после проигрыша, ты можешь и фыркнуть, и ответить что-то не так. Но в обычной обстановке Криштиану — очень дружелюбный и спокойный, даже пошутить с тобой может. Он не ведёт себя как большая звезда. Но многое, бесспорно, зависит от момента и команды. Нужно понимать, что игроки «Реала» вызывают огромный интерес — все хотят к ним подступиться, взять интервью. Поэтому чем больший интерес вызывает команда, тем менее доступными в плане общения становятся игроки.

Криштиану Роналду cristiano/instagram.com

— Кто из футболистов в плане общения произвёл на вас наибольшее впечатление?

— Серхио Рамос является капитаном «Реала» не просто так. Это человек, который при любых обстоятельствах — ставит ли команда рекорд или проигрывает важную игру — не будет прятаться, всегда выйдет к СМИ, ответит на все вопросы, даже неудобные, проанализирует всё до мельчайших подробностей. Причём всегда в уважительной форме. Это, определённо, близкий в плане общения человек. Марсело, например, большой шутник. У него всегда хорошее настроение: он улыбается, танцует, устраивает какие-то выкрутасы. Вот совсем недавно была ситуация. Я поехала на тренировочную базу «Реала» записывать свои вступления к репортажам. Идёт запись, он выходит и начинает устраивать всякие трюки, чтобы я сбилась. Я сначала не обратила внимание. Начали снимать следующую часть, а он как закричит. Специально, конечно же. У меня чуть инфаркт не случился! А ему хоть бы что — стоит и хохочет.

Если посмотреть немного под другим углом, то есть такие футболисты как Тибо Куртуа. Он меня восхищает тем, что говорит на шести языках — на четырёх из них свободно. Возможно, уже и на всех языках говорит без проблем. Я не удивлюсь этому. И в плане общения со СМИ, тоже не придерёшься. Лука Модрич у нас джентльмен. Его все любят и уважают. Он вызывает восхищение не только своими игровыми качествами, но и человеческими.

— А кто в плане игры восхищает вас?

— Естественно, Криштиану, когда он играл в Испании. Роналду — большой профессионал. После тренировок с командой он возвращался домой и продолжал заниматься индивидуально. Он следил за диетой, не пил ни капли алкоголя — человек с огромной силой воли, никак иначе! Рекорды, игра, успехи, которые он достиг вместе с «Реалом» — всё это не может не восхищать. Для любого болельщика, сотрудника клуба португалец являлся несравненным игроком. Я считаю, что он историческая фигура, лучший футболист за всю историю команды.

Из нынешнего состава я бы отметила Карима Бензему. Столько лет играть (перешёл в «Реал» в 2009-ом — NEWS.ru) и оставаться при этом на уровне не так-то просто. После ухода Роналду он стал главным бомбардиром команды. Совсем недавно побил рекорд — лучший ассистент в истории клуба. Он очень разносторонний футболист. Бензема сам отмечает, что для него ценность форварда заключается не только в забитых голах. Он говорит, что «должен отдавать ассисты, помогать на других позициях». Закончу отвечать на этот вопрос словами Зидана: «У меня в команде 23 футболиста, и все они лучшие в мире». Поэтому кого-то отдельно очень сложно выделять. У каждого игрока очень много навыков, сумасшедшая техника, невероятное качество игры. Даже те, кто не всегда выходят в стартовом составе, если они получают игровое время, показывают отличный уровень. Да, у футболистов бывают спады, и это нормально. Тот же Иско в какой-то период долгое время сидел на скамейке запасных, а потом вернулся и снова себя зарекомендовал.

— С кем-нибудь из футболистов команды у вас сложились дружеские отношения?

— С игроками «Реала» у нас только рабочие отношения.

Real Madrid C.F./facebook.com

— То есть условный Гарет Бейл вас в гольф поиграть не звал?

— Нет-нет, это невозможно. Во-первых, есть политика клуба. Во-вторых, здесь всё очень профессионально. Тут такое не положено. Да, если ты постоянно сопровождаешь команду (а в последнее время я этим не занимаюсь), то становишься ближе к игрокам. У меня есть коллеги, которые могут переговорить с футболистами перед матчем на отвлечённые темы. Но чтобы быть друзьями, ходить друг к другу в гости, такого нет.

— Вы застали последние победы «Реала» в Лиги чемпионов. Каково это наблюдать за такими историческими моментами? Ощущали ли вы себя частью этой истории?

— Даже если ты идёшь на первый тур группового этапа Лиги чемпионов, ты уже ощущаешь себя частью истории. Потому что в любой игре тот же Криштиану мог побить рекорд или могло произойти что-то из ряда вон выходящее. А уж если команда выигрывает в этом турнире, ты тем более испытываешь невероятные эмоции. Даже элементарно от того, что у тебя есть возможность увидеть такие матчи собственными глазами. То, чего «Реал» добился за последние семь лет (четыре победы в Лиге чемпионов — NEWS.ru), несомненно, историческое достижение. Когда команда берёт три чемпионства подряд, существует вероятность, что подобного результата больше не удастся добиться никому.

— Эти победы случились при Зидане. Правда, до сих пор многие спорят на тему того, является ли Зидан-тренер гением или физруком. На ваш взгляд, в чём феномен Зинедина?

— Зидан в прошлом был футболистом, причём очень талантливым и незаурядным, в своё время — лучшим в мире. Он очень хорошо понимает психологию раздевалки. «Реал» Мадрид — команда, которая всегда нуждалась в тренере, который будет не только ставить игру, но и разбираться хорошо в психологии: как вести себя с командой, быть руководителем, сохранять хорошую атмосферу, сделать так, чтобы все футболисты, даже те, которые получают мало игрового времени, были бы довольны и готовы в случае необходимости выкладываться на все сто процентов. В этом отношении он бесспорный эксперт. Он никогда не скажет на пресс-конференции после проигранной встречи, что в этом виноваты футболисты. Он предпочтёт взять ответственность за поражение на себя.

Но и в плане постановки игры, тактики, Зизу обладает большими знаниями. Во-первых, колоссальный игровой опыт помогает ему. Во-вторых, он настоящий трудяга. Перед тем как стать тренером, Зидан много учился. Также он ездил на консультации к различным наставникам. Всем известна история о том, что до начала своей карьеры француз отправился в том числе и к Хосепу Гвардиоле, чтобы посоветоваться с ним. Добытые знания в процессе обучения и всевозможных консультаций очень сильно ему помогли.

— Думаю, возвращение француза стало очень радостным событием для клуба. Как это было?

— Зидан был лучшим вариантом на тот момент. Тогда команда переживала непростой период, необходимо было что-то решать. И все были едины во мнении, что это может сделать только Зизу. Так и произошло. Да, сезон мы начали вяло, но постепенно стали улучшать свой результат, набирать обороты. В этом году «Реал» является командой с самой надёжной оборонительной линией. «Королевский клуб» пропустил очень мало голов. До вылета из Кубка Короля (название кубка страны в Испании — NEWS.ru) у него было только одно поражение. Плюс, какую уверенную победу одержали в «Эль-Классико»!

— Говоря о возвращениях. В последнее время многие СМИ пишут о том, что Роналду может вернуться в Мадрид. Оцените шансы возможного перехода.

— Слухи ходят оттого, что огромному количеству болельщиков этого хочется. Также масла в огонь добавил визит Криштиану на «Сантьяго Бернабеу» во время «Эль-Классико». Эту тему стали ещё больше обсуждать.

— Вы не пересеклись там с ним случайно?

— Нет, я находилась в другой части стадиона в тот момент.

— Насколько сильно публика отреагировала на его визит?

— Был ажиотаж. Пресса, понятное дело, очень хотела его подловить, задать ему пару вопросов. Обычные болельщики же интересовались, спустился ли Роналду в раздевалку или нет.

— Работа в «Реале» — это предел мечтаний?

— Мне бы очень хотелось всю жизнь проработать здесь. Когда футболисты говорят, что они хотели бы закончить карьеру в «Реале», ты прекрасно понимаешь, почему. Но предел мечтаний... Я бы так не сказала. Если ты говоришь, что что-то является пределом твоих мечтаний, то, достигнув своей цели, ты перестаёшь стремиться. Я могу сказать, что это идеальное место работы, и я хочу продолжать здесь находиться, но, само собой, у меня могут быть мечты внутри этой команды: новый проект, программа или какая-то интересная задумка. Будучи здесь, ты можешь продолжать развиваться. Для меня это является главной ценностью. Конечно, оказавшись в «Реале», ты понимаешь, что добился чего-то важного. Нет, не важного. Не люблю это слово. Чего-то необычного!