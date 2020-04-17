Журналистка «Реала»: Роналду следил за диетой и не пил алкоголь

https://static.news.ru/photo/1e2fb756-80b0-11ea-a178-fa163e074e61_660.jpg Фото: face to face/Global Look Press

Сотрудница Real Madrid TV, звезда клубного телевидения «Королевского клуба» Карина Квашнева рассказала, почему португалец Криштиану Роналду является лучшим футболистом в истории футбольного клуба «Реал».

Роналду — большой профессионал. После тренировок с командой, он возвращался домой и продолжал заниматься индивидуально. Он следил за диетой, не пил ни капли алкоголя — человек с огромной силой воли, никак иначе! Рекорды, игра, успехи, которые он достиг вместе с "Реалом",— всё это не может не восхищать. Для любого болельщика, сотрудника клуба португалец являлся несравненным игроком. Я считаю, что он историческая фигура, лучший футболист за всю историю команды, — заявила Карина Квашнева NEWS.ru.

Криштиану Роналду выступал за «Реал» Мадрид с 2009 по 2018 год. С испанским клубом Роналду завоевал 15 трофеев: четыре раза выигрывал Лигу чемпионов, по два раза — чемпионат Испании, Кубок Испании, Суперкубок Испании и Суперкубок УЕФА, трижды — Клубный чемпионат мира. В общей сложности португалец провёл за мадридский «Реал» 438 матчей и забил 450 голов.

Полностью интервью с Кариной Квашневой опубликована в разделе «Спорт».