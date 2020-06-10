Футбол

Журналистка «Реала»: игроки предвкушали рестарт сезона

09:38, 11 июня 2020
Фото: Real Madrid C.F./facebook.com

Журналист клубного телеканала Real Madrid TV Карина Квашнева рассказала, в какой атмосфере пребывают футболисты «Реал Мадрида» перед возобновлением сезона в Испании.

Атмосфера в команде очень хорошая, потому что игроки наконец-то дождались момента, который они предвкушали на протяжении последних трёх месяцев. У всех большое желание играть, выйти на поле и поскорее завершить этот сезон. Думаю, футболисты наполнены оптимизмом, даже несмотря на то, что это были непростые три месяца, по той причине, что у них была возможность передохнуть, набраться сил и улучшить важные для них игровые аспекты, — сказала NEWS.ru Квашнева.

«Реал Мадрид» после 27 туров располагается на втором месте в Примере. В активе команды 56 очков.

Ранее Квашнева рассказала NEWS.ru о возможном возвращении в Мадрид португальского нападающего Криштиану Роналду.

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