Журналистка «Реала»: игроки предвкушали рестарт сезона

Атмосфера в команде очень хорошая, потому что игроки наконец-то дождались момента, который они предвкушали на протяжении последних трёх месяцев. У всех большое желание играть, выйти на поле и поскорее завершить этот сезон. Думаю, футболисты наполнены оптимизмом, даже несмотря на то, что это были непростые три месяца, по той причине, что у них была возможность передохнуть, набраться сил и улучшить важные для них игровые аспекты, — сказала NEWS.ru Квашнева.