Журналистка «Реала»: Черышев для Испании не рядовой игрок

Мы ещё лично не знакомы, но каким-то образом он подписан на меня в Twitter. Я всё ещё работала на belN Sports, когда он ушёл из «Реала». Мы, конечно, пересекались на пресс-конференциях, в микст-зонах, но не более того. О Черышеве в Испании все знают, его уважают. Он уже успел отличиться в Ла Лиге, да и в «Реале» себя проявлял неплохо. Но в «королевском клубе» невероятная конкуренция, поэтому если ты амбициозный футболист, то в какой-то момент встаёшь перед выбором: престиж или развитие. К тому же если всё хорошо сложится, то можно будет и вернуться, —заявила Карина Квашнева NEWS.ru.