Журналист объяснил, почему сборной России нужно побеждать Кипр и Хорватию

Российской футбольной сборной нужно занимать первое место в группе по итогам квалификации на чемпионат мира 2022 года, чтобы избежать отдельного отбора среди команд, занявших вторые места. Для этого необходимо играть на победу в оставшихся матчах с Кипром и Хорватией. Об этом телеканалу «360» рассказал футбольный обозреватель Андрей Малосолов.

Хорватия — это очень сильный соперник. В первой игре против России хорваты были не в очень хорошем эмоциональном состоянии, у них было много травмированных. Сейчас они основные лидеры. Это будет очень нелёгкий матч, — сообщил он.

Малосолов добавил, что именно этот поединок станет ключевым для российской команды. И хоть в нём сборную устроит и ничья, настраиваться так на матч нельзя: это приводит к неудачам.

Ранее бывший футболист сборной СССР Юрий Гаврилов заявил, что российская национальная команда займёт второе место в группе и попадёт в «стыки». Она обыграет Кипр, но Хорватия её «прибьёт». Он также объяснил, что не смотрит матчи сборной России, потому что та играет с «каким-то мусором».