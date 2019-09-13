https://static.news.ru/photo/74d6d4dc-d62d-11e9-ab5c-fa163e074e61_660.jpg Андрей Малосолов Фото: Alexander Chernykh/Global Look Press

Болельщик футбольного клуба ЦСКА и журналист Андрей Малосолов заявил, что руководство «Спартака» унижает себя, подавая в суд на «частного болельщика».

Это не они меня унижают, заставляя соревноваться с ними в суде, чего я никогда в жизни не делал. Это руководство «Спартака» унижает себя, пытаясь создать прецедент, который будет плох и для болельщиков этой команды, — написал Малосолов на своей странице в Facebook.

По его словам, это первое такое разбирательство, где «Спартак», «огромная махина с бюджетом в сотни миллионов евро, подаёт в суд даже не на клуб, объединение, а на частного болельщика, и делает это в лучших традициях известных времён».

Это, конечно, самое странное падение, которое я видел в спорте и футболе в частности. Руководство клуба продолжает скандальную практику, которая получается чаще всего на ровном месте, — заключил он.

Ранее сообщалось, что московский «Спартак» подал в суд на журналиста Малосолова за расистские высказывания в адрес нападающего клуба Луиса Адриано, писал News.ru. Генеральный директор клуба Томас Цорн сообщил, что таким образом «красно-белые» защищают своего футболиста.