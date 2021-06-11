Футбольный комментатор Константин Генич лишён аккредитации на Евро-2020

https://static.news.ru/photo/bd4dcda6-cafa-11eb-96b9-96000091f725_660.jpg Фото: genichkonstantin/instagram.com

Футбольный комментатор Константин Генич сообщил о том, что ему отменили аккредитацию на матчи чемпионата Европы по футболу, который стартовал 11 июня. Об этом он написал в своём Telegrаm-канале.

По словам Генича, изначально он получил от УЕФА письмо с подтверждением аккредитации. Причиной изменения этого решения, по мнению самого обозревателя, стало его участие в футбольном турнире стран СНГ и Балтии, который проходил в 2009 году в Нагорном Карабахе.

При этом посещение региона происходило в обход законов Азербайджана.

Мне на почту пришло письмо от УЕФА, где чёрным по белому написано: вы не прошли проверку, вам не рекомендовано получить аккредитацию на Евро-2020. В аккредитации вам отказано. Это финальное решение, все вопросы... И адрес почты азербайджанской стороны «Баку-2020», — поведал Константин Генич.

По мнению журналиста, «смешивать политику и спорт» недопустимо. Он надеется, что в итоге аккредитацию ему подтвердят.

Ранее сообщалось об отказе в аккредитации на Евро-2020 спортивному комментатору Нобелю Арустамяну. Недопуск журналиста до спортивного события произошёл из-за Баку. По условиям УЕФА аккредитация должна быть согласована всеми федерациями — хозяйками турнира и распространяется на все принимающие Евро города. Как сообщил президент Ассоциации футбольных федераций Азербайджана Эльхан Мамедов 9 июня, телекомментатор неоднократно нарушал законы республики и незаконно посещал оккупированные районы Азербайджана.

Однако позже стало известно, что УЕФА утвердил кандидатуру телекомментатора на матчи Евро-2020.

Чемпионат Европы по футболу стартовал 11 июня, матчи турнира пройдут на аренах 11 городов Европы, в том числе в Санкт-Петербурге.