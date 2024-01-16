Жозе Моуринью остался без работы «Рома» уволила Жозе Моуринью с поста главного тренера

Фото: Alfredo Falcone/Keystone Press Agency/Global Look Press

Жозе Моуринью

Португальский футбольный тренер Жозе Моуринью отправлен в отставку с поста наставника римской «Ромы», сообщается на официальном сайте клуба. Контракт Моуринью с «Ромой» был рассчитан до июня 2024 года.

Сейчас команда занимает девятое место в таблице итальянской Серии А, отставание от четвертого места составляет пять очков. 14 января римляне проиграли «Милану» со счетом 1:3.

Жозе Моуринью возглавил «Рому» в мае 2021 года. С ним клуб выиграл Лигу конференций в сезоне-2021/22 и вышел в финал Лиги Европы — 2022/23, но ни разу не смог занять место в топ-4 Серии-А и пробиться в Лигу чемпионов. 60-летний специалист выигрывал Лигу чемпионов с «Порту» в 2004 году и с «Интером» в 2010-м. Он становился чемпионом Португалии, Англии, Италии и Испании. С «Манчестер Юнайтед» он также выигрывал Лигу Европы в 2018 году.

16 января аргентинский нападающий Лионель Месси был признан лучшим игроком 2023 года по версии Международной федерации футбола (FIFA). На награду также претендовали норвежский форвард Эрлинг Холанд, выступающий за английский «Манчестер Сити», и французский нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе.