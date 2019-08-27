https://static.news.ru/photo/3e85b000-c8fa-11e9-874e-fa163e074e61_660.jpg Жоао Марио Фото: imagephotoagency.it/imago sportfotodienst/Global Look Press

Португальский полузащитник «Интера» Жоао Марио перешёл в российский футбольный клуб «Локомотив».

Российский клуб взял футболиста в аренду до конца сезона с правом выкупа. Он будет выступать под номером 23, говорится в сообщении на сайте красно-зелёных.

Очень рад перейти в «Локомотив». В команде собрано много звёздных и опытных футболистов. Я расспрашивал о «Локомотиве» у Фернандеша и Эдера, когда мы играли за сборную Португалии. С Эдером советовался и до перехода. Он сказал, что «Локомотив» — хорошая команда с замечательной атмосферой. Участие в Лиге чемпионов — тоже немаловажный фактор, — рассказал футболист.

По словам генерального директора «Локомотива» Василия Кикнадзе, Жоао Марио — классный игрок, настоящая звезда европейского футбола. Клуб провёл большую работу, чтобы его заполучить.

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