Жоан Лапорта вернулся на пост президента «Барселоны»

https://static.news.ru/photo/14c67258-7fcf-11eb-8b7a-96000091f725_660.jpg Жоан Лапорта Фото: FC Barcelona/XinHua/Global Look Press

Президентом испанской «Барселоны» стал 58-летний юрист Жоан Лапорта. Он уже занимал этот пост в 2003–2010 годах.

О победе Лапорты на выборах руководителя клуба сообщается в официальном Twitter «сине-гранатовых». По итогам голосования он получил поддержку 52,28% избирателей. Вторым стал Виктор Фонт, за которого отдали голоса 29,99% человек, а третьим — Тони Фрейша с результатом 8,58%.

Стоит заметить, что выборы президента «Барселоны» — большое событие для жителей Каталонии, они принимают непосредственное участие в голосовании, как если бы речь шла, к примеру, о каком-либо политике. При этом выбирается руководитель не просто клуба, но всего спортивного общества «Барселона».

2021 ELECTION



Joan Laporta, new president of FC Barcelona pic.twitter.com/W0Klb7d1Je — FC Barcelona (@FCBarcelona) March 7, 2021

Лапорта считался фаворитом выборов. Пост президента «блауграны» стал вакантным с осени прошлого года, когда был уволен Хосеп Мария Бартомеу. Причиной его отставки стали неудачные выступления команды как во внутреннем первенстве, так и на европейской арене, а также стремление лидера «Барсы» Лионеля Месси покинуть клуб.

Проблема Месси — одна из главных, которую Лапорта намерен решить. Он готов приложить все усилия для того, чтобы убедить аргентинца остаться в команде, с которой связана вся его профессиональная карьера. Вновь избранный президент в своей первой речи в новом статусе обратил внимание на то, что Месси также пришёл на выборы.

Именно в этот день Лео Месси сыграл первый матч за молодёжную команду «Барселоны». Для меня много значит, что лучший игрок в истории футбола пришёл проголосовать. Месси хочет играть в «Барсе», лучший футболист мира хочет быть с нами, и это очень важно. Мы будем поощрять его желание играть за «Барселону» — это то, чего мы все хотим, — заявил Лапорта.

В предыдущий период его работы «Барселона» добилась существенных успехов. Так, с 2003 по 2010 год «блауграна» четыре раза выиграла Примеру, один раз Кубок и трижды — Суперкубок Испании. Кроме того, эпоха Лапорты ознаменовалась двумя победами в Лиге чемпионов, а также завоёванным Суперкубком УЕФА и успехом на клубном чемпионате мира.

Как ранее писал NEWS.ru, Верховный суд Каталонии временно освободил из-под стражи экс-президента испанского футбольного клуба «Барселона» Жозепа Бартомеу.

Перед судьёй, кроме Бартомеу, предстал его советник Жауме Масферрер. Спортивных функционеров подозревают по делу «о ненадлежащем распоряжении имущества и коррупции в бизнесе», которое было открыто в мае 2020 года. Оба задержанных воспользовались правом не давать показания и были отпущены.