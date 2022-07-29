«Живем в говне и играем в говно»: Наталушко о провале российского футбола Футболист Наталушко связал провал российского футбола с уровнем жизни в стране

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Деградация российского футбола связана с уровнем жизни в стране, сообщил экс-нападающий камышинского «Текстильщика» и подмосковного «Сатурна» Сергей Наталушко изданию «Чемпионат». Так он объяснил причины провала российского футбола на международной арене.

Когда у меня спрашивают, почему у нас такой футбол и год от года только хуже, я всегда говорю: «Живем в говне и играем в говно». Околофутбольные вещи не дают толком футболу развиваться. Все у нас через заднее крыльцо, какие-то договоры, сходки. Будем жить более-менее достойно, нормально и вопросы решать по-человечески — и футбол поднимется. Это же отражение жизни, — сказал Наталушко.

Он также вспомнил матч против французского «Нанта» в Кубке УЕФА в 1994 году и признал, что игра его «Текстильщика» на фоне соперника была мало похожа на футбол. Россияне бились и стелились в подкатах, а французы играли «современно, красиво».

На данный момент российские клубы не участвуют в еврокубках. В феврале Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранили россиян от международных соревнований.