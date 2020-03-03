https://static.news.ru/photo/67a384c6-5d47-11ea-a7e3-fa163e074e61_660.jpg Фото: teqballrus/vk.com

Семейный фестиваль «Мир футбола» в 2020 году пройдёт в 30 городах России с 30 мая по 6 сентября и соберёт более 1 млн посетителей, говорится в сообщении организаторов.

Россиян ожидают 100 увлекательных дней футбола, в рамках которых более 10 тыс. детей пойдут в футбольные школы. Кроме того, посетители фестиваля смогут сыграть в футбол, панну (одна из разновидностей уличного футбола), текбол (игра напоминает настольный теннис, но с футбольным мячом) и принять участие в турнире по киберспорту. Помимо этого, на площадках фестиваля будут организованы женские и детские футбольные матчи под эгидой Московской федерации футбола.

Глобальная цель фестиваля — привлечь молодое поколение в сферу футбола, популяризировать этот вид спорта даже среди тех, кто и не думал идти в этом направлении, — сказал глава оргкомитета фестиваля «Мир футбола» Артём Браславский.

В рамках развлекательной программы будут установлены фотозоны и фуд-корты. На всех площадках на сценах планируется музыкальная программа. Развлекательная часть площадки будет основана на высокотехнологичных футбольных аттракционах и активностях, объединённых форматом квеста.

В прошлом году фестиваль собрал около 60 тыс. гостей. В гостях побывали именитые футболисты Евгений Алдонин, Дмитрий Сенников и другие.

NEWS.ru выступает информационным партнёром фестиваля.