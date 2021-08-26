Жиркова отстранили с тренировочной базы сборной России

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Бывшего футболиста петербургского «Зенита» и сборной России Юрия Жиркова отстранили от тренировок на базе национальной команды в Новогорске. Эту информацию передаёт «Спорт-экспресс».

По данным источника, начальник сборной России Сергей Куличенко попросил футболиста покинуть базу во время пребывания там игроков национальной команды. Жирков проходил в Новогорске курс реабилитации после травмы .

Бывший футболист «Зенита» провёл в составе сборной России 105 матчей. Он является бронзовым призёром чемпионата Европы-2008.

1 сентября на стадионе «Лужники» сборной России под руководством Валерия Карпина предстоит встретиться с командой Хорватии.

Ранее сообщалось, что главный врач сборной России по футболу Эдуард Безуглов покинул национальную команду из-за конфликта с тренером по физподготовке Луисом Мартинесом.