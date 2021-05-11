Жирков показал видео, на котором Слуцкий «разносит» его в раздевалке на ЧЕ

https://static.news.ru/photo/04f1bea4-b324-11eb-a973-96000091f725_660.jpg Юрий Жирков Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Защитник «Зенита» Юрий Жирков на странице в Instagram разместил видео, на котором Леонид Слуцкий, бывший тренер национальной команды, жёстко ругает футболиста в перерыве товарищеского матча против сборной Франции (2:4) в преддверии Евро-2016.

На видео Слуцкий эмоционально объясняет, как необходимо отбирать мяч в «зоне». При этом тренер использует ненормативную лексику.

Ну тебе ж не 18 лет. Я бы понял, если бы 18 лет было, б****, но когда, б****, разваливается один из самых опытных игроков — ни в отбор, ни в атаку, б****, как идёт, так и идёт, — сказал Слуцкий.

Тренер напомнил своему подопечному, что игра должна быть яркой.

Жир, ну так нельзя. Так играть, как ты, нельзя! — прокричал наставник.

37-летний защитник вошёл в расширенный состав сборной России для подготовки к чемпионату Европы, который пройдет этим летом.

Ранее сообщалось, что главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов назвал задачи и стоящие перед командой барьеры в преддверии чемпионата Европы.