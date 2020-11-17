Жириновский призвал Черчесова не реагировать на скандал с Дзюбой

https://static.news.ru/photo/27bf3054-28e3-11eb-b379-fa163e074e61_660.jpg Артём Дзюба Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский призвал главного тренера сборной России по футболу Станислава Черчесова не поддаваться влиянию скандала с Артёмом Дзюбой.

По словам политика, невключение футболиста в заявку на ближайшие матчи вышло для России боком.

Прекратите тиражировать вмешательство в частную жизнь человека, не позволяйте надуманному скандалу влиять на профессиональную сферу человека, — говорится в соответствующем письме Жириновского, передаёт РИА Новости.

Лидер ЛДПР также добавил, что сложившаяся ситуация — это настоящий «удар» по национальной команде. Жириновский напомнил, что в Конституции РФ присутствует статья о неприкосновенности частной жизни, а Уголовный кодекс и вовсе содержит положение о её защите.

Черчесов не стал вызывать Дзюбу на ноябрьские матчи российской сборной в Лиге наций из-за скандала с видео интимного характера. 15 ноября сборная проиграла на выезде команде Турции (2:3). На 18 ноября намечен матч в Белграде против сербов. По итогам игры станет ясно, выйдет ли команда в лигу А.

Интимное видео, предположительно, с Артёмом Дзюбой появилось в социальных сетях, а также в Telegram-каналах. На записи он лежит на кровати и мастурбирует, снимая происходящее на камеру. При этом на заднем фоне слышен голос телеведущей «Матч ТВ» Марии Орзул. Вероятнее всего, ролик был записан в декабре 2019 года, однако всплыл в Интернете только сейчас.

Ранее NEWS.ru писал, что у Дзюбы требовали $5 млн за то, чтобы в Интернете не появилось видео, на котором он занимается мастурбацией.