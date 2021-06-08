Жириновский придумал ответ на изображение Крыма на форме сборной Украины

Депутат Госдумы от ЛДПР Владимир Жириновский прокомментировал форму сборной Украины на Евро-2020 по футболу, где изображена карта страны с Крымом. Слова политика приводит «Спорт-Экспресс».
В качестве нашей ответной меры я бы предложил использовать в спортивной форме России карту Российской империи, которая полностью включала всю современную территорию Украины. Ведь до 1917 года это были просто обычные русские губернии, — сказал Жириновский.
Депутат добавил, что от того, что Крым нанесли на футбольную форму Украины, он не перестанет быть российским, ведь полуостров столетиями принадлежал России и был «колыбелью православия».
6 июня сборная Украины по футболу презентовала форму для участия в европейском первенстве. На футболках игроков присутствует изображение Крыма, а также имеются надписи «Слава Украине!» и «Героям слава!».
В Совфеде форму сборной Украины назвали рекламой Крыма.
Чемпионат Европы по футболу пройдёт с 11 июня по 11 июля. Сборная Украины сыграет в одной группе C с Нидерландами, Северной Македонией и Австрией.
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