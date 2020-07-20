Жиго может покинуть «Спартак» летом

Защитник московского футбольного клуба «Спартак» французский футболист алжирского происхождения Самюэль Жиго, скорее всего, покинет команду до конца лета.
Об этом сообщает Sport24.
По данным портала, «Спартак» готов продать 26-летнего футболиста, если за него предложат хорошие деньги. При этом в клубе оценивают французского игрока в €20 млн.
В этом сезоне Российской премьер-лиги защитник провёл 25 матчей и забил 4 гола.
Как писал NEWS.ru, «Спартак» и «Зенит» объявили стартовые составы на матч полуфинала Кубка РФ.
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