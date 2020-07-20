Жиго может покинуть «Спартак» летом

https://static.news.ru/photo/7ec18560-ca87-11ea-92ae-fa163e074e61_660.jpg Самюэль Жиго Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Защитник московского футбольного клуба «Спартак» французский футболист алжирского происхождения Самюэль Жиго, скорее всего, покинет команду до конца лета.

Об этом сообщает Sport24.

По данным портала, «Спартак» готов продать 26-летнего футболиста, если за него предложат хорошие деньги. При этом в клубе оценивают французского игрока в €20 млн.

В этом сезоне Российской премьер-лиги защитник провёл 25 матчей и забил 4 гола.

Как писал NEWS.ru, «Спартак» и «Зенит» объявили стартовые составы на матч полуфинала Кубка РФ.